В Воронежской области водитель «Ауди» погиб, врезавшись в фонарный столб
Мужчина почему-то не смог удержать машину на дороге
Сотрудники полиции по данному факту проводят проверкуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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17 января примерно в 15.30 в Новохоперске на улице Тимирязева у дома 93 водитель автомобиля «Ауди-100» врезался в фонарный столб. По предварительным данным, 51-летний местный житель, не смог удержаться на проезжей части и поэтому въехал в световую опору.
- В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU