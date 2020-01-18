В Воронежской области водитель «Ауди» погиб, врезавшись в фонарный столб

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:12:05+03:00

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17 января примерно в 15.30 в Новохоперске на улице Тимирязева у дома 93 водитель автомобиля «Ауди-100» врезался в фонарный столб. По предварительным данным, 51-летний местный житель, не смог удержаться на проезжей части и поэтому въехал в световую опору.

- В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU