2020-01-18T09:46:01+03:00
Общество

Воспитанник интерната больше десяти лет добивается положенного ему жилья в Воронежской области

Мужчина - инвалид первой группы
Олег ИВАНОВ
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На сторону человека, оставшегося без родителей в юном возрасте, встала прокуратураНа сторону человека, оставшегося без родителей в юном возрасте, встала прокуратураФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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39-летний житель Семилукского района остался без попечения родителей в годовалом возрасте - его отец и мать были лишены прав в отношении троих детей. С того времени и до 1998 года его воспитывали в интернатах Воронежской области.

Только в 2008 году мужчину поставили на учет для улучшения жилищных условий. Было опубликовано соответствующее постановление администрации Латненского городского поселения Семилукского района.

Однако уже в 2012 году местного жителя сняли с учета. Как утверждают в региональной прокуратуре, необоснованно. Власти посчитали, что мужчины уже давно не живет в поселке Латное. Так он и не получил полагающееся ему по закону жилье.

Впоследствии из-за болезни мужчина лишился зрения. Сейчас он - инвалид первой группы. В прокуратуре ему помогли собрать документы, на основании которых департамент социальной защиты Воронежской области поставил на учет мужчину в качестве лица, нуждающегося в представлении жилого помещения.

Однако и после этого в департаменте просто ссылались на отсутствие надлежащего финансирования. Хотя как отметили в региональной прокуратуре, это не может служить основанием для отказа в обеспечении детей-сирот жильем. В итоге был подан иск.

Ленинский районный суд согласился с требованиями прокурора Семилукского района. Теперь департамент социальной защиты Воронежской области обязан предоставить оставшемуся без попечения родителей 39-летнему жителю благоустроенное помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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