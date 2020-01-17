2020-01-17T19:12:01+03:00
Происшествия

Горячие парни из Воронежской области увезли украденного барана на "Жигулях"

Видимо, ну очень хотелось шашлычка
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кантемировские полицейские задержали двух безработных 38 и 39 лет за кражу барана с животноводческой фермы. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Воронежской области.

13 января наши герои подъехали к ферме на ВАЗ-2107. Они зашли на территорию, просто оттолкнули сторожей, схватили увесистого барана и потащили в машину. Сторожа успели запомнить несколько символов из номера автомобиля, когда тот уже исчезал на горизонте.

- Стражам порядка удалось установить полный регистрационный номер автомобиля и личность его владельца. Затем сотрудники полиции задержали сначала одного подозреваемого, а после этого и его подельника, - комментируют в полиции.

Барана тоже нашли - уже в виде туши. Подозреваемые рассказали, что хотели полакомиться его мясом. По статье "Грабеж" каждому грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за реконструкции онкодиспансера в Воронеже на неделю закроют улицу
В Крещенскую ночь перекроют несколько улиц Воронежа
Горячие парни из Воронежской области увезли украденного барана на "Жигулях"
В Воронежской области водителя автобуса осудили за страшное ДТП с пятью погибшими
Владимир Нетёсов принял участие в обсуждении ключевых направлений работы «Единой России» по реализации Послания Президента
Воронежские водолазы показали, что может находиться на дне необорудованных купелей
Житель Воронежской области положил взятку в Уголовный кодекс
В Воронеже в этом году будет только пять мест для купания на Крещение
В Воронеже покончила с собой женщина, которая задушила дочь подушкой
В Воронеже разбили автомобиль за 4 миллиона рублей
В Воронежской области в двух пожарах погибли двое мужчин
В Воронеже 14 водителей наказали за нечитаемые номера
Воронежец избил одного собутыльника и расстрелял второго
Прокуратура проверит, как органы опеки работали с семьей, где мать бросила 11-месячную дочь на лестницу поезда
Жительница Воронежской области ударила сына ножом в живот, а потом вызвала скорую
В Воронеже туманные и холодные выходные сменятся оттепелью и снегопадом
Валерий Карпин и Евгений Савин раскрыли, откуда пошли все проблемы воронежского «Факела»
Задержали вымогателей, требовавших с воронежца 10 миллионов