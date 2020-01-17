Горячие парни из Воронежской области увезли украденного барана на "Жигулях"
Кантемировские полицейские задержали двух безработных 38 и 39 лет за кражу барана с животноводческой фермы. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Воронежской области.
13 января наши герои подъехали к ферме на ВАЗ-2107. Они зашли на территорию, просто оттолкнули сторожей, схватили увесистого барана и потащили в машину. Сторожа успели запомнить несколько символов из номера автомобиля, когда тот уже исчезал на горизонте.
- Стражам порядка удалось установить полный регистрационный номер автомобиля и личность его владельца. Затем сотрудники полиции задержали сначала одного подозреваемого, а после этого и его подельника, - комментируют в полиции.
Барана тоже нашли - уже в виде туши. Подозреваемые рассказали, что хотели полакомиться его мясом. По статье "Грабеж" каждому грозит до семи лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU