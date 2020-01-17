Горячие парни из Воронежской области увезли украденного барана на "Жигулях"

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:12:01+03:00

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Кантемировские полицейские задержали двух безработных 38 и 39 лет за кражу барана с животноводческой фермы. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Воронежской области.

13 января наши герои подъехали к ферме на ВАЗ-2107. Они зашли на территорию, просто оттолкнули сторожей, схватили увесистого барана и потащили в машину. Сторожа успели запомнить несколько символов из номера автомобиля, когда тот уже исчезал на горизонте.

- Стражам порядка удалось установить полный регистрационный номер автомобиля и личность его владельца. Затем сотрудники полиции задержали сначала одного подозреваемого, а после этого и его подельника, - комментируют в полиции.

Барана тоже нашли - уже в виде туши. Подозреваемые рассказали, что хотели полакомиться его мясом. По статье "Грабеж" каждому грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU