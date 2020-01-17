Житель Воронежской области положил взятку в Уголовный кодекс

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:50:16+03:00

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Когда полицейские нашли марихуану у 33-летнего жителя Ольховатского района, тот не отчаялся. У него дома хранилось более 130 грамм вещества - согласно законодательству, это крупный размер. Мужчина подумал, что сможет решить эту проблему (вместо этого создал себе новую).

Оперуполномоченный пригласил его в кабинет, чтобы познакомить с заключением эксперта. Но тот протянул сотруднику конверт. Внутри было 20 тысяч рублей. Мужчина попросил полицейского не то чтобы "забыть" о преступлении, но перевести статью на более мягкую - "сократить" объем найденных наркотиков.

- Несмотря на разъяснения, что дача взятки является уголовно-наказуемым деянием, мужчина своих намерений не изменил, - сообщают в СУ СКР по Воронежской области. - Он попытался передать денежные средства, положив их в Уголовный кодекс РФ, который лежал на столе.

Итог - новое уголовное дело, уже за попытку дачи взятки. В итоге мужчине назначили три с половиной года условно с испытательным сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU