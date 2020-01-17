2020-01-17T14:43:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области в двух пожарах погибли двое мужчин

ЧП случились в Борисоглебске и в Богучарском районе
Юрий КОЗЛОВ
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В Борисоглебске в переулке Железнодорожный утром в пятницу, 17 января, загорелся дом.

- О пожаре нам сообщили в 7.48, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – На место ЧП выезжали десять наших сотрудников на трех машинах. Огонь полностью потушили в 8.14. Часть дома 6х10 метров площадью 35 квадратных метров была уничтожена пламенем. После пожара в доме обнаружили тело 25-летнего мужчины. Причины его смерти, а также пожара выясняют.

В тот же день вспыхнул дом в Богучарском районе – на улице Центральной села Монастырщина.

- Сигнал о пожаре поступил к нам в 11.25. На месте ЧП работали восемь наших сотрудников на двух машинах. Пламя потушили в 12.02. В жилом доме 8х9 метров огонь повредил комнату 3х4 м., - сообщили в региональном ГУ МЧС.- В доме обнаружили труп 66-летнего мужчины. По предварительным данным, пожар случился из-за непотушенной сигареты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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