2020-01-17T12:58:42+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области ударила сына ножом в живот, а потом вызвала скорую

Молодой человек пил и требовал от матери деньги
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемой грозит десять лет тюрьмыПодозреваемой грозит десять лет тюрьмыФото: из архива «КП»
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13 января в больницу с приникающим ранением в брюшную полость доставили 26-летнего жителя Семилукского района. Когда полицейские провели проверку, то выяснилось, что в тот вечер потерпевший был дома с 57-летней матерью. Между родственниками вспыхнула ссора. Женщина ударила сына кухонным ножом в живот, а затем сама вызвала врачей.

- В отделе полиции подозреваемая признала свою вину и пояснила, что сын пришел в состоянии алкогольного опьянения, начал требовать деньги, на этой почве между ними возникла ссора. В квартире сотрудники полиции обнаружили орудие преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас подозреваемую задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Женщина находится в изоляторе временного содержания, ей грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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