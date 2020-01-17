Жительница Воронежской области ударила сына ножом в живот, а потом вызвала скорую
13 января в больницу с приникающим ранением в брюшную полость доставили 26-летнего жителя Семилукского района. Когда полицейские провели проверку, то выяснилось, что в тот вечер потерпевший был дома с 57-летней матерью. Между родственниками вспыхнула ссора. Женщина ударила сына кухонным ножом в живот, а затем сама вызвала врачей.
- В отделе полиции подозреваемая признала свою вину и пояснила, что сын пришел в состоянии алкогольного опьянения, начал требовать деньги, на этой почве между ними возникла ссора. В квартире сотрудники полиции обнаружили орудие преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Сейчас подозреваемую задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Женщина находится в изоляторе временного содержания, ей грозит до 10 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU