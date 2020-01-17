В Воронеже туманные и холодные выходные сменятся оттепелью и снегопадом

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:09:58+03:00

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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз погоды на выходные и на будущую рабочую неделю. Сильных холодов по-прежнему не ожидают.

- Сейчас наша область находится под влиянием антициклона, центр которого находится южнее Киева. Мы находимся на его восточной периферии. Поэтому сегодня и пробивается солнышко, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Снег, который сейчас тает, в субботу сконденсируется в туман. Параллельно идет заток холодного воздуха с севера, но он будет кратковременным. Как и действие антициклона. Солнце еще может выглянуть в ближайшее воскресенье и в будущий четверг, 23 января. Однако в целом дни будут пасмурными. А в будущее воскресенье, 25 января, высока вероятность снегопада. Снова будет оттепель.

Что касается ближайших дней, в субботу, 18 января, северо-западный ветер сменится на западный, ожидается туман при -1 градусе. Днем потеплеет до нуля. Туман не рассеется.

В крещенскую ночь 19 января будет пасмурно, но не туманно. Температура опустится до -5 градусов. Днем из-за туч будет выглядывать солнце, потеплеет до -2.

В ночь на понедельник, 20 января, будет пасмурно и достаточно холодно - -4 градуса. Днем потеплеет до нуля, солнце будет закрыто тучами.

Ночью во вторник, 21 января, теперь уже северо-западный ветер придет на смену западному. Температура будет держаться в районе -2 градусов при пасмурной погоде. Днем потеплеет до нуля. Тучи по-прежнему будут закрывать солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU