Задержали вымогателей, требовавших с воронежца 10 миллионов

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:37:09+03:00

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В декабре прошлого года на 30-летнего жителя Воронежа, когда он находился на автомойке в Советском районе, налетели четверо неизвестных и, угрожая насилием, потребовали отдать им 10 миллионов рублей.

Полицейские установили личности налетчиков, ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 38 лет. Их задержали при поддержке бойцов Росгвардии.

- В настоящее время в отношении фигурантов отделом по расследованию преступлений на территории Советского района УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU