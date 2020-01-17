2020-01-17T11:37:09+03:00
Происшествия

Задержали вымогателей, требовавших с воронежца 10 миллионов

Злоумышленники напали на потерпевшего на автомойке
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской областиФото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области
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В декабре прошлого года на 30-летнего жителя Воронежа, когда он находился на автомойке в Советском районе, налетели четверо неизвестных и, угрожая насилием, потребовали отдать им 10 миллионов рублей.

Полицейские установили личности налетчиков, ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 23 до 38 лет. Их задержали при поддержке бойцов Росгвардии.

- В настоящее время в отношении фигурантов отделом по расследованию преступлений на территории Советского района УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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