В Воронежской области бывшему директору УК грозит крупный штраф за вывоз мусора без лицензии

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:44:47+03:00

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В Калачеевский районный суд ушло дело по обвинению 49-летнего бывшего директора УК в незаконном предпринимательстве. Дознаватели установили, что мужчина, не имея лицензии на обращение с отходами четвертого класса опасности, оказывал населению платные услуги по их вывозу. Таким образом предприниматель за два года незаконно заработал больше 2,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

- За совершение данного преступления законодательством предусмотренного наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, - пояснили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU