Под Новый год в Воронеже подорожали яйца, гречка и мягкая мебель

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:33:07+03:00

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Воронежстат проанализировал изменение цен в декабре 2019 года. Согласно его данным, продовольственные товары под Новый год подорожали на 1,1% в сравнении с декабрем 2018 года и на 0,3% в сравнении с ноябрем. В цене выросли куриные яйца, гречневая крупа, яблоки, чеснок, свежие помидоры и огурцы. Подешевели сахар, рис, пшено, репчатый лук, апельсины и бананы – от 2,4 до 7,3%.

Минимальный набор продуктов питания обошелся в декабре в 3629 рублей, что на 1,1% выше, чем годом ранее.

Непродовольственные товары подорожали еще больше – на 3,4% по отношению к декабрю 2018-го. Цены выросли на наборы мягкой мебели, еврошифер, газовое моторное топливо, шины для легковушек. Зато смартфоны, флеш-накопители, металлочерепица и ДСП стали доступнее покупателю.

Подорожали медицинские препараты: йод, аллохол, линекс, анальгин и сульфацетамин отечественного производства. Подешевели глицин и винпоцетин.

Цены на тарифы и услуги выросли на 3,3%. В том числе годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля, плата за медосмотр животного, тарифы на обращение с ТКО, стоимость билета в поездах дальнего следования. А вот полет в эконом-классе самолета и услуги зарубежного туризма стали доступнее.

ИСТОЧНИК KP.RU