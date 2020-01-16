Из-за аномально теплой зимы жителей Воронежской области чаще стали кусать клещи

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:53:16+03:00

В декабре жертвой кровососов стали пять человек

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В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали об инфекциях, которыми заразились жители области в декабре 2019 года.

Из-за мягкой зимы активизировались клещи, которые, как известно, переносят опасную болезнь Лайма - заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, склонное к длительному течению. В декабре кровососы укусили пять жителей Воронежской области (год назад таких случаев было всего два). Да и в целом животные стали чаще нападать. В декабре 2019-го случилось 250 укусов (год назад – 209). Зарегистрированы 4 случая заболевания у кошек в Павловском Россошанском , Хохольском районах и в Воронеже.

На 37,5 процента стало больше случаев вирусного гепатита B, на 20% выросло число острых кишечных инфекций, на 15,9% - мононуклеоза, на 15,5% - ветрянки, сальмонеллеза – на 9%, энтеровирусов – на 7%, пневмонии – на 6%.

В то же время меньше стало заболеваний энтеробиозом (когда в организм человека попадает червь, что вызывает страшный зуд в области ануса) – на 45%, хроническим вирусным гепатитом С – на 28 процентов и скарлатиной – на 5,7%.

Были единичные случаи заболевания дизентерией, острым вялым параличом, острым вирусным гепатитом В, туляремией, лихорадкой Денге, по 2 острых вирусных гепатитов А и Е, 6 – острого вирусного гепатита С, 10 - болезни Лайма.

27085 жителей Воронежской области подхватывали ОРВИ, что на 2,5% выше аналогичного периода 2018 года. 52,6% заболевших - дети до14 лет.

Общее число инфекционных заболеваний за декабрь прошлого года – 30 242 (год назад было 29 366).

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ИСТОЧНИК KP.RU