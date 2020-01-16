В Воронежской области 543 жителя пострадали из-за гололеда

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:34:37+03:00

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За прошедшую неделю, с 9 по 15 января, с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 3184 человека. Большинству из них - 2223 - помощь потребовалась непосредственно в Воронеже.

Как отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, из-за гололеда пострадали 543 жителя. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Однако госпитализация все же понадобилась в 8% случаев. Также за прошедшую неделю зарегистрировано два случая обморожения и четыре переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU