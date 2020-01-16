«Любэ» отметит с воронежцами 30-летие

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:09:59+03:00

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8 февраля группа «Любэ» приедет в Воронеж с юбилейным концертом.

Коллектив уже 30 лет на сцене! Ярко вспыхнув на российском «музыкальном небосклоне» в конце 80-х, «Любэ» за много лет не только не потеряла своих позиций, но и обрела собственную нишу, свой неповторимый стиль и множество поклонников. Начиная с 1989 года композиции в исполнении группы занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и становятся не просто шлягерами на один день, а практически народными песнями. В активе группы на сегодняшний день 10 номерных, 2 концертных альбома, 4 сборника лучших песен, фильм «Зона Любэ». Солист Николай Расторгуев получил звание «Народного Артиста РФ» и орден «За Заслуги перед Отечеством IV степени», а музыканты группы Анатолий Кулешов, Виталий Локтев и Александр Ерохин были удостоены звания «Заслуженный Артист РФ».

Несмотря на то, что в репертуаре ансамбля никогда не было песен на злобу дня, они удивительным образом приходились стране ко времени. Вряд ли можно сказать, что в песнях «Любэ» история России. Точнее было бы говорить, что в этих песнях - сама Россия «от Волги до Енисея». «Любэ» полюбили с первых нот и с первых слов, похожих на кухонные разговоры и фразы, доносящиеся из всех российских дворов, где сидят бабушки, и где папы и дедушки играют в домино. Сейчас уже никто не «носит пиво в бидоне», а маршрут «трамвая пятёрочки» давно сняли, но эти ностальгические образы зримо присутствуют в композициях группы. Эти песни для каждого, вне зависимости от возраста и адреса, - свои. Как березы, которые по всей России шумят.

Концерт пройдет в Event-Hall 8 февраля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU