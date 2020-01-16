2020-01-16T15:44:41+03:00
Звезды

В Воронеже стартовал прием заявок на премию «Добронежец-2020»

Лауреатов назовут в весной
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Весной воронежцы узнают имена новых "добронежцев": с 15 января стартовал прием заявок на очередную премию общественно-государственного признания. Наградой отмечают тех, кто внес позитивный вклад в социальную жизнь Воронежской области.

Участниками конкурса могут стать руководители, коллективы и работники предприятий и организаций всех форм собственности, представители органов власти, некоммерческих организаций и местных сообществ, деловой и общественной элиты, жители региона.

Заявки от соискателей принимают до 10 февраля, экспертный совет оценит участников в 30 номинациях (в том числе «Горячее сердце», «Служение», «Лепта», «Доброволец», «Просвещение», «Согласие», «Белое перо», «Патриот», «Открой свой мир», «Возможности без границ» и другие). До конца марта финалисты должны будут презентовать свои проекты, в апреле-мае «добронежцев» назовут поименно. Награда не имеет денежного выражения, победителям вручат статуэтку и нагрудный знак.

Впервые конкурс прошел в 2016 году. Лауреатами конкурса с момента его учреждения стали более 130 воронежцев и жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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