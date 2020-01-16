2020-01-16T15:34:38+03:00
Происшествия

Воронежца, финансировавшего террористов, посадили на 9 лет в колонию

29-летний мужчина перечислил боевикам Ближнего Востока около 2,5 тыс долларов
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники УФСБ России по Воронежской области поймали пособника террористов. 29-летний воронежец оказывал финансовую поддержку участникам незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории стран Ближнего Востока.

- Установлены факты неоднократного перевода мужчиной с февраля по сентябрь 2018 года денег (на сумму около 2,5 тыс долларов) стороннику запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» через электронный кошелек Qiwi и банковские карты. Подозреваемый пытался скрыться, но его задержали в Махачкале и доставили в воронежский изолятор временного содержания. 15 января 2-й Западный окружной военный суд назначил виновному в содействии террористической деятельности наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строго режима, - сообщили в УФСБ России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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