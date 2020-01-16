2020-01-16T13:19:00+03:00
Общество

Многодетная мать из Воронежа: «Положенную нам «ГАЗель» получим через 100 лет»

В прямом эфире горожане задали вопросы главе регионального департамента соцзащиты
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото: принтскрин видео.фото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Руководитель департамента соцзащиты Воронежской области Ольга Сергеева провела прямой эфир в соцсетях 16 января. Горожане могли задать интересующие их вопросы предварительно или в режиме онлайн. Так, многодетная мама и активный общественник Елена Яковец рассказала чиновнику, что в марте их семья ждет седьмого ребенка. В пятиместную машину, которая у них имеется, все не помещаются.

- Мы встали в очередь на получение «ГАЗели». Наш номер 498. В прошлом году выдали только пять машин. Если очередь так и будет двигаться, то мы свою получим через 100 лет. А когда пятому ребенку исполнится 18, то есть через 11,5 лет, нас просто снимут с этой очереди. Можно ли как-то ускорить процесс? – поинтересовалась женщина.

Ольга Сергеева пояснила, что эта региональная мера введена давно. При наличии финансирования «ГАЗели» предоставляются семьям с пятью детьми.

- До прошлого года в очереди не было движения вообще, пока губернатор не обратил на это внимание. Сейчас мы ее сдвинули с места. Готовим и передаем дополнительный анализ очередности, смотрим, как проходит процедура, насколько востребована услуга. Я думаю, другого способа не появится: «ГАЗели» будут выдаваться по очередности. Но здесь мы, наверное, начнем с точки зрения финансирования подходить по-другому, - ответила глава департамента соцзащиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин объявил о поддержке рождаемости: как Воронежская область улучшает демографию. В прошлом году в регионе умерло на 12 тысяч человек больше, чем появилось на свет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области 543 жителя пострадали из-за гололеда
Вклад бизнеса в бюджет Воронежской области составил 7,4 миллиарда
«Любэ» отметит с воронежцами 30-летие
В Воронеже стартовал прием заявок на премию «Добронежец-2020»
Воронежца, финансировавшего террористов, посадили на 9 лет в колонию
Воронежцы оказались большими любителями подержанных iPhone
Глава соцзащиты Воронежской области назвала цель выплат матерям до 28 лет
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
Воронежские санврачи предупреждают об активизации вирусов гриппа
В Воронеже будут судить полицейского, подговорившего подельников ограбить задержанного
Воронежцев напугал дым в промзоне на Левом берегу
В новогодние праздники пьяный сын избил отца до смерти
Многодетная мать из Воронежа: «Положенную нам «ГАЗель» получим через 100 лет»
Воронежец пригласил выпить прохожих, а те его избили и ограбили
Воронежцев приглашают отметить 100-летие Федерико Феллини
Жительницу Воронежской области сбила "Газель"
Новую «Шкоду» ДПС разбили во время преследования опасного лихача
Илья Авербух привезет в Воронеж ледовое шоу
В Воронеже пройдет День Снеговика
Жительница Воронежской области отравилась угарным газом
Хоперский заповедник приглашает воронежцев придумать символ 2020 года
Воронежцам споет солист Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии
Воронежцам расскажут о Хазарском каганате
В Воронеже нашлась живой 36-летняя женщина
Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым под Воронежем
В центре Воронежа повторно закрыли ясли