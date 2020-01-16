Многодетная мать из Воронежа: «Положенную нам «ГАЗель» получим через 100 лет»

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:19:00+03:00

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Руководитель департамента соцзащиты Воронежской области Ольга Сергеева провела прямой эфир в соцсетях 16 января. Горожане могли задать интересующие их вопросы предварительно или в режиме онлайн. Так, многодетная мама и активный общественник Елена Яковец рассказала чиновнику, что в марте их семья ждет седьмого ребенка. В пятиместную машину, которая у них имеется, все не помещаются.

- Мы встали в очередь на получение «ГАЗели». Наш номер 498. В прошлом году выдали только пять машин. Если очередь так и будет двигаться, то мы свою получим через 100 лет. А когда пятому ребенку исполнится 18, то есть через 11,5 лет, нас просто снимут с этой очереди. Можно ли как-то ускорить процесс? – поинтересовалась женщина.

Ольга Сергеева пояснила, что эта региональная мера введена давно. При наличии финансирования «ГАЗели» предоставляются семьям с пятью детьми.

- До прошлого года в очереди не было движения вообще, пока губернатор не обратил на это внимание. Сейчас мы ее сдвинули с места. Готовим и передаем дополнительный анализ очередности, смотрим, как проходит процедура, насколько востребована услуга. Я думаю, другого способа не появится: «ГАЗели» будут выдаваться по очередности. Но здесь мы, наверное, начнем с точки зрения финансирования подходить по-другому, - ответила глава департамента соцзащиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU