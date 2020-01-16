Воронежец пригласил выпить прохожих, а те его избили и ограбили

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:14:00+03:00

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На днях в больницу со сломанными ребрами и пневмотораксом поступил 41-летний воронежец. Его избили на улице 60-й армии.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина возвращался домой подшофе. По дороге встретил двух прохожих, которым продолжил выпить. Они не отказались. Но вскоре в теплой компании произошла ссора. И парни избили угощавшего, забрали у него рюкзак с мобильным телефоном и скрылись.

Личности нападавших установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ими оказались ранее судимые 33-летний воронежец и его 29-летний знакомый из столицы. Их поймали. Задержанным за разбой грозит до 15 лет заключения

ИСТОЧНИК KP.RU