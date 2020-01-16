Воронежцев приглашают отметить 100-летие Федерико Феллини

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:50:00+03:00

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В Воронеже отметят 100-летие итальянского кинорежиссера и сценариста Федерико Феллини. В рамках акции «Бесценный дар Италии» в "Никитинке" киноманам покажут лучшие фильмы обладателя пяти премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Посмотреть их можно по воскресеньям в 12.30 в помещении видеозала библиотеки пл. Ленина, 2, к. 204). 26 января покажут «Белый шейх» (1952.), 2 февраля - «Дорога» (1954), 9 февраля - «Восемь с половиной» (1963). В программе также выставка документов из фонда видеозала «Его фильмы - его душа» и беседа «Интересные факты из жизни Федерико Феллини».

ИСТОЧНИК KP.RU