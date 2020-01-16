В Воронеже пройдет День Снеговика

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:33:11+03:00

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19 января в зоопитомнике «Червленый Яр» пройдет День Снеговика. Праздник посвящен Международному дню снеговика (который отмечают 18 января) и Международному дню снега (19 января).

В программе игра в снежки и соревнования по лепке снеговиков, а также познавательная программа "Капустовик против Снеговика". - К благородному оленю проник Капустовик. А капусте в вольере диких копытных животных не место! Чтобы одержать победу в схватке с Капустовиком, Снеговику понадобится помощь посетителей "Червленого Яра", - рассказали о программе организаторы. Праздник состоится при любой погоде. Начало в 13.00. Сбор в начале экологической тропы.

ИСТОЧНИК KP.RU