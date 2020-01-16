Жительница Воронежской области отравилась угарным газом

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:07:02+03:00

Изменить размер текста: A A

14 января в Воронежской области погибла женщина от отравления угарным газом. Трагедия произошла в частном доме в Россоши около 22.30.

- В ходе обследования помещений газовики установили, что в доме работала печь, оснащенная самодельным газогорелочным устройством, где заслонка была закрыта, - рассказали в пресс-службе ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». - От ежегодных обследований газового оборудования женщина уклонялась.

Признаки отравления угарным газом: тупая головная боль, головокружение, боли в груди, мышечная слабость, спутанность сознания, раздражительность, нарушение координации, потеря сознания, судороги. При подозрении на отравление немедленно звоните «112».

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU