Хоперский заповедник приглашает воронежцев придумать символ 2020 года

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:42:00+03:00

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В Хоперском заповеднике стартует конкурс "Маленький пушистик-2020". Творческое состязание проводится уже несколько лет подряд.

- В предыдущие годы объектами конкурса были жук-олень, смешной барсучок, маленькая косуля, зубастая щука, яркий зимородок. Компания разнообразных обитателей заповедника поселилась у нас в музее природы. Кроме того, забавные зверюшки совершили большое путешествие по музеям и выставкам Воронежа и области, - отмеили в заповеднике. В 2020 году конкурс "Маленький пушистик" включает две номинации: "Символ Хоперского заповедника - русская выхухоль" и "Крупные хищники заповедника - волк, лисица, барсук, енотовидная собака". Размер игрушки - от 15 см до 30 см в высоту, техника исполнения работы может быть любой.

Работы принимают до 20 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU