Воронежцам споет солист Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии
Воронежский театр оперы и балета продолжает творческое сотрудничество с ведущим солистом Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии Федором Осиповым. 29 и 30 января артист исполнит в Воронеже партию Вакулы в опере Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством».
Артист петербургской оперетты, звезда мюзикла Стейнмана «Бал вампиров», Федор Осипов свою карьеру начинал на воронежских подмостках - с 2005 по 2009 годы он служил в оперной труппе нашего театра и был одним из первых исполнителей партии Вакулы в воронежском спектакле.
В августе 2019-го Федор Осипов в качестве приглашенного артиста принимал участие в летнем театральном фестивале «Раменье-Опера». Солист исполнил партию Баринкая в «Цыганском бароне». Именно тогда руководство театра предложило артисту участвовать и в репертуарных спектаклях Воронежского ТОБ.
ИСТОЧНИК KP.RU