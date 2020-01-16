2020-01-16T09:11:48+03:00
Звезды

Воронежцам споет солист Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии

Федор Осипов исполнит партию Вакулы в опере Ночь перед Рождеством» в театре оперы и балета
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский театр оперы и балета продолжает творческое сотрудничество с ведущим солистом Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии Федором Осиповым. 29 и 30 января артист исполнит в Воронеже партию Вакулы в опере Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством».

Артист петербургской оперетты, звезда мюзикла Стейнмана «Бал вампиров», Федор Осипов свою карьеру начинал на воронежских подмостках - с 2005 по 2009 годы он служил в оперной труппе нашего театра и был одним из первых исполнителей партии Вакулы в воронежском спектакле.

В августе 2019-го Федор Осипов в качестве приглашенного артиста принимал участие в летнем театральном фестивале «Раменье-Опера». Солист исполнил партию Баринкая в «Цыганском бароне». Именно тогда руководство театра предложило артисту участвовать и в репертуарных спектаклях Воронежского ТОБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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