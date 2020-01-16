Воронежцам расскажут о Хазарском каганате

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:30:49+03:00

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В Воронеже стартует проект "Окно в Хазарию". С 19 января по 15 марта в книжном клубе "Петровский" запланирован цикл научно-популярных лекций о Хазарском каганате, истории и археологии Восточной Европы в раннем Средневековье.

19 января в 14.00 воронежцев ждут на встречу с кандидатом исторических наук Сергеем Владимировым. Он прочитает лекцию "Военное дело Хазарского каганата".

2 февраля запланирована лекция "Варяги против хазар? Восточная Европа в системе военно-политических отношений в IX-X вв. (опыт картографирования)". Юрия Селезнёва. 16 февраля – "Культовые объекты лесостепной Хазарии" Владимира Сарапулкина. 1 марта – "Хазаро-еврейские документы X века и их судьба в науке и околонаучной мифологии". Бориса Рашковского. 15 марта – "Начальная Русь, хазарские крепости и византийское содружество"Владимира Петрухина.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU