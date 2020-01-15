В Воронежской области воры разобрали крышу сельского магазина

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:27:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 4.40 утра 15 января в одном из частных магазинов в селе Елизаветовка Павловского района сработала сигнализация. Но прибывшие по вызову владельца торговой точки полицейские следов взлома не обнаружили. Открыв дверь своим ключом, хозяин обнаружил в торговом зале разбросанный товар. В подсобке ждал еще один сюрприз: здесь стояла лестница, ведущая к открытому люку чердака. Поднявшись по ней, полицейские обнаружили на чердаке двоих неизвестных, которые пытались спрятаться в темноте. Мужчины попытались сбежать, но их задержали.

- Личности подозреваемых установлены. Ими оказались 26-летний житель Россошанского района и 28-летний местный житель. При себе у них обнаружены пакеты с похищенным товаром, а также денежные средства в виде купюр и нескольких мешков с разменными монетами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Среди похищенного оказались мясные и молочные продукты, спиртные и табачные изделия, а также продукты и товары первой необходимости.

Позже выяснилось, что для проникновения в магазин злоумышленники частично разобрали его крышу. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU