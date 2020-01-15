2020-01-15T17:27:45+03:00
Происшествия

В Воронежской области воры разобрали крышу сельского магазина

Злоумышленников задержали с поличным на чердаке
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
Изменить размер текста:

Около 4.40 утра 15 января в одном из частных магазинов в селе Елизаветовка Павловского района сработала сигнализация. Но прибывшие по вызову владельца торговой точки полицейские следов взлома не обнаружили. Открыв дверь своим ключом, хозяин обнаружил в торговом зале разбросанный товар. В подсобке ждал еще один сюрприз: здесь стояла лестница, ведущая к открытому люку чердака. Поднявшись по ней, полицейские обнаружили на чердаке двоих неизвестных, которые пытались спрятаться в темноте. Мужчины попытались сбежать, но их задержали.

- Личности подозреваемых установлены. Ими оказались 26-летний житель Россошанского района и 28-летний местный житель. При себе у них обнаружены пакеты с похищенным товаром, а также денежные средства в виде купюр и нескольких мешков с разменными монетами, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Среди похищенного оказались мясные и молочные продукты, спиртные и табачные изделия, а также продукты и товары первой необходимости.

Позже выяснилось, что для проникновения в магазин злоумышленники частично разобрали его крышу. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже сбитая машиной дворняжка подружилась с котом приютившей ее девушки
Владимир Нетёсов: «В Воронежской области есть все условия для успешной реализации инициатив, обозначенных Владимиром Путиным»
Траты воронежских клиентов ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%
В Воронежской области воры разобрали крышу сельского магазина
Полуголая мамаша из Воронежа, выбросившая маленькую дочь из купе, ранее грозила выкинуть ее в окно
Жительница Воронежской области убила мужа и закопала в им же вырытой яме
В Воронеже поймали мехового грабителя
В Северном микрорайоне Воронежа ограбили пенсионера
Воронежцам покажут комедию с Игорем Ливановым и Романом Мадяновым
Воронежский сквер «Трамвай желаний» передадут администрации города
В воронежском аэропорту из-за заболевшего ребенка проверили всех пассажиров рейса из Тайланда
Улочка на окраине Воронежа составила конкуренцию площади Ленина
Ординатура в воронежском медуниверситете может полностью стать целевой
В Воронежской области за год значительно подорожали квартиры в новостройках
За две недели работы воронежского welcome-центра его посетили больше 80 туристов
55 миллионов долга добавили директору скандального воронежского автосалона
В Воронеже пропала 36-летняя женщина