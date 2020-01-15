Воронежский сквер «Трамвай желаний» передадут администрации города

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:56:29+03:00

В новом статусе он будет под постоянным присмотром

Изменить размер текста: A A

Глава управы Ленинского района Сергей Ситников предложил передать недавно построенный сквер «Трамвай желаний», расположенный у одноименного жилого комплекса, на баланс муниципалитета. Этот вопрос руководитель обсудил с депутатом гордумы Константином Ашифиным.

Напомним, современное место отдыха с арт-объектом в виде миниатюры трамвая обустроили при участии частных партнеров на бывшем пустыре: здесь проложили пешеходные дорожки, разбили газоны, установили лавочки, смонтировали наружное освещение.

– Мы с партнерами сейчас обсудили все необходимые действия для юридического оформления всего имущественного комплекса сквера в муниципальную собственность, специалисты управы окажут соответствующую методическую помощь, – рассказал Сергей Ситников.

Сергей Александрович подчеркнул, что с обретением сквером официального статуса станет возможным урегулирование вопросов его содержания в надлежащем санитарном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU