2020-01-15T15:56:29+03:00
Общество

Воронежский сквер «Трамвай желаний» передадут администрации города

В новом статусе он будет под постоянным присмотром
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Глава управы Ленинского района Сергей Ситников предложил передать недавно построенный сквер «Трамвай желаний», расположенный у одноименного жилого комплекса, на баланс муниципалитета. Этот вопрос руководитель обсудил с депутатом гордумы Константином Ашифиным.

Напомним, современное место отдыха с арт-объектом в виде миниатюры трамвая обустроили при участии частных партнеров на бывшем пустыре: здесь проложили пешеходные дорожки, разбили газоны, установили лавочки, смонтировали наружное освещение.

– Мы с партнерами сейчас обсудили все необходимые действия для юридического оформления всего имущественного комплекса сквера в муниципальную собственность, специалисты управы окажут соответствующую методическую помощь, – рассказал Сергей Ситников.

Сергей Александрович подчеркнул, что с обретением сквером официального статуса станет возможным урегулирование вопросов его содержания в надлежащем санитарном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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