Улочка на окраине Воронежа составила конкуренцию площади Ленина
Улицу Адмирала Чурсина и площадь Ленина назвали местами, где воронежцы чаще всего фотографировались во время новогодних каникул. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на исследование Облако Mail.ru.
Работа проводилась с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года. Специалисты проанализировали около 13 миллионов фотографий из 15 городов России.
В Москве все предсказуемо: Красная площадь, ВДНХ, Сокольники, Останкино. В Санкт-Петербурге - Невский проспект и Дворцовая Набережная. Но как в список воронежских достопримечательностей вместе с богато украшенной площадью Ленина попала тихая улица Адмирала Чурсина, на которой находится спокойный ЖК "Озерки", - не совсем понятно.
ИСТОЧНИК KP.RU