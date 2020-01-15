Улочка на окраине Воронежа составила конкуренцию площади Ленина

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:21:39+03:00

На площади Ленина в этом году много украшений. Улица Адмирала Чурсина похвастать тем же не может. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Улицу Адмирала Чурсина и площадь Ленина назвали местами, где воронежцы чаще всего фотографировались во время новогодних каникул. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на исследование Облако Mail.ru.

Работа проводилась с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года. Специалисты проанализировали около 13 миллионов фотографий из 15 городов России.

В Москве все предсказуемо: Красная площадь, ВДНХ, Сокольники, Останкино. В Санкт-Петербурге - Невский проспект и Дворцовая Набережная. Но как в список воронежских достопримечательностей вместе с богато украшенной площадью Ленина попала тихая улица Адмирала Чурсина, на которой находится спокойный ЖК "Озерки", - не совсем понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU