2020-01-15T13:21:34+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, как увеличатся минимальные размеры пособий

Речь идет о выплате по беременности и родам, ежемесячном пособии по уходу за ребенком, а также по временной нетрудоспособности.
Олег ИВАНОВ
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C 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос до12 130 рублей. В связи с этим, как отметили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования, изменится расчет минимального размера пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также по временной нетрудоспособности.

Размер перечисленных пособий зависит от среднего заработка сотрудника. Но если ваш трудовой стаж менее шести месяцев или если средний заработок ниже МРОТ – то тогда за основу берется именно минимальный размер оплаты труда.

Например, пособие по беременности и родам рассчитывается по среднему заработку за два предыдущих года. Выплачивается оно в размере 100% среднего заработка суммарно за весь период отпуска.

С 1 января 2020 года средний дневной заработок исходя из МРОТ составит 398,79 рублей (12 130 руб. × 24 месяца) / 730 дней). Минимальный размер пособия за 140 календарных дней отпуска по беременности и родам составит 55 830,60 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком равно 40% от среднего заработка гражданина. Минимальный размер пособия исходя из МРОТ составит 4 852,00 рубля (12 130 руб. * 40%).

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из страхового стажа: 60% среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, выплатят работнику со стажем до 5 лет, 80% - со стажем от 5 до 8 лет, 100% - со стажем 8 и более лет. Для расчета пособия исходя из МРОТ, необходимо средний дневной заработок (398,79 рублей) умножить на процент в зависимости от стажа сотрудника и на количество дней больничного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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