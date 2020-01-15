В Воронежской области умер от менингита двухлетний мальчик

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:10:55+03:00

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На новогодних каникулах в больницу Верхнего Мамона привезли двухлетнего мальчика в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали менингит.

- Медики проводили необходимую терапию, консультировались с детскими инфекционистами Воронежа. Однако заболевание развивалось стремительно. Спасти ребенка не удалось, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По статистике, в Воронежской области каждый год бывает от 5 до 8 случаев менингита. Раз в два три года кто-то от этой болезни умирает.

Напомним, в конце ноября 2019 года менингит обнаружили у ученика четвертого класса, всех детей, контактировавших с ним, отправили на карантин.

Справка «КП»

Опасность менингококковой инфекции состоит в том, что она может иметь очень быстрое развитие с высоким риском летального исхода. Заразиться можно и от заболевшего человека и от «здорового» носителя менингококка (последних при этом гораздо больше - до 99,5% от всех инфицированных).

Носителями микроба являются обычно взрослые, хотя и не знают об этом, а заболевают преимущественно дети. Возбудитель обитает в носоглотке и выделяется во внешнюю среду при чихании, разговоре.

Опасность заражения возрастает при возникновении воспаления в носоглотке. К счастью, менингококк очень неустойчив в условиях внешней среды: выживает не более получаса. Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при очень тесном (на расстоянии до 50 сантиметров) и продолжительном контакте. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней.

Симптомы менингита: першение в горле, заложенность носа, сухой кашель, головная боль. Может повышаться температура до 37,5°С. При осмотре выявляется покраснение в зеве и отечность слизистой, иногда покраснение конъюнктив, скудное слизисто-гнойное отделение из носа. Чаще состояние расценивается как проявление ОРВИ. Правильный диагноз поставить нелегко. Длительность заболевания от 2 до 7 дней; при правильном и своевременном лечении заканчивается выздоровлением.

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ИСТОЧНИК KP.RU