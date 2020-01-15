2020-01-15T12:10:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области умер от менингита двухлетний мальчик

Трагедия случилась в Верхнем Мамоне
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На новогодних каникулах в больницу Верхнего Мамона привезли двухлетнего мальчика в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали менингит.

- Медики проводили необходимую терапию, консультировались с детскими инфекционистами Воронежа. Однако заболевание развивалось стремительно. Спасти ребенка не удалось, - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По статистике, в Воронежской области каждый год бывает от 5 до 8 случаев менингита. Раз в два три года кто-то от этой болезни умирает.

Напомним, в конце ноября 2019 года менингит обнаружили у ученика четвертого класса, всех детей, контактировавших с ним, отправили на карантин.

Справка «КП»

Опасность менингококковой инфекции состоит в том, что она может иметь очень быстрое развитие с высоким риском летального исхода. Заразиться можно и от заболевшего человека и от «здорового» носителя менингококка (последних при этом гораздо больше - до 99,5% от всех инфицированных).

Носителями микроба являются обычно взрослые, хотя и не знают об этом, а заболевают преимущественно дети. Возбудитель обитает в носоглотке и выделяется во внешнюю среду при чихании, разговоре.

Опасность заражения возрастает при возникновении воспаления в носоглотке. К счастью, менингококк очень неустойчив в условиях внешней среды: выживает не более получаса. Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при очень тесном (на расстоянии до 50 сантиметров) и продолжительном контакте. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней.

Симптомы менингита: першение в горле, заложенность носа, сухой кашель, головная боль. Может повышаться температура до 37,5°С. При осмотре выявляется покраснение в зеве и отечность слизистой, иногда покраснение конъюнктив, скудное слизисто-гнойное отделение из носа. Чаще состояние расценивается как проявление ОРВИ. Правильный диагноз поставить нелегко. Длительность заболевания от 2 до 7 дней; при правильном и своевременном лечении заканчивается выздоровлением.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За две недели работы воронежского welcome-центра его посетили больше 80 туристов
55 миллионов долга добавили директору скандального воронежского автосалона
В Воронеже пропала 36-летняя женщина
В шесть лесничеств Воронежской области поступила новая техника для посадки леса
Воронежцам рассказали, как увеличатся минимальные размеры пособий
Путин объявил о поддержке рождаемости: как Воронежская область улучшает демографию
На заснеженной трассе Воронежской области застрял автобус с 30-ю пассажирами
Женщину из Воронежа, швырнувшую маленькую дочку об лестницу в поезде, уже штрафовали за плохую заботу о детях
Байкер с пакетом наркотиков удивил полицейских в Воронежской области
Клиентам Сбербанка стала доступна в онлайн детальная информация о действующих договорах страхования
В Воронежской области умер от менингита двухлетний мальчик
Рядом с Воронежем начали строительство трех надземных переходов
Покупатель дачного участка обманул воронежского пенсионера
В воронежском «Факеле» стало на одного форварда меньше
На воронежской трассе кроссовер врезался в КамАЗ: есть погибший
В воронежских пригородных автобусах теперь можно платить картой
Жителя Воронежской области осудили за хранение взрывоопасной смеси
В Воронеже пропал 35-летний мужчина
В Воронеже появилась новая умная остановка
Легендарный воронежский следователь Мурат Цуроев уехал работать на север
Под Воронежем за ДТП, в котором погибли 8 человек, будут судить мертвого водителя
Воронежец в крымском поезде порезал ножом парня и девушку
В Воронеже будут судить бывшего заведующего отделением больницы № 1 за взятки на 6 миллионов рублей