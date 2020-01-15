2020-01-15T11:05:02+03:00
Происшествия

Покупатель дачного участка обманул воронежского пенсионера

Мужчина потерял почти 50 тысяч рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Пенсионер из Коминтерновского района разместил в сети объявление о продаже дачного участка. Через какое-то время на телефон 71-летнего мужчины позвонил потенциальный покупатель. Незнакомец задал несколько вопросов, а потом сказал, что участок его полностью устраивает. Добавил: "Давайте я переведу вам предоплату".

Тут бы стоило насторожиться. Но пенсионер четко следовал указаниям незнакомца: прошел до банкомата, сообщил код. (Это якобы было нужно для того, чтобы перевести предоплату.) В итоге со счета пропали 49 тысяч рублей. Мошенника ищут полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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