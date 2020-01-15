В воронежских пригородных автобусах теперь можно платить картой

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:37:23+03:00

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Перевозчики Новой Усмани внедряют систему безналичной оплаты. Первые терминалы появились уже месяц назад. За это время доля безналичных платежей составила около 20%, сообщили в районной администрации.

Те, кто платят картой в воронежских маршрутках, сразу заметят отличия. В новоусманских автобусах водитель выбирает начальную и конечную точки. Терминал сам рассчитывает стоимость.

Что любопытно, на пригородных маршрутах не будет дифференциации: платить за проезд картой не дешевле. Как поясняют в районной администрации, связано это с тем, что стоимость проезда по всем направлениям ниже предельной, установленной приказами Управления по регулированию тарифов.

ИСТОЧНИК KP.RU