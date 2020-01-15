2020-01-15T08:34:23+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области осудили за хранение взрывоопасной смеси

Выяснилось, что он перевозил порох на мопеде
Виктор ПАВЛОВ
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Жителя Борисоглебска осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщили в городском суде.

Как выяснилось, мужчина разъезжал по улицам на мопеде, захватив с собой банки с порохом. Он предназначался для охотничьего ружья. Наш герой как минимум один раз перевез свой опасный груз из одного дома в другой.

В сентябре прошлого года в жилище мужчины, где хранился порох, наведались полицейские. Достаточно быстро нашли опасное вещество. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил мужчине 1 год 8 месяцев условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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