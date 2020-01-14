2020-01-14T18:01:36+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить бывшего заведующего отделением больницы № 1 за взятки на 6 миллионов рублей

Он брал деньги с подчиненных за то, что в свою очередь улучшал им материальное положение
Юрий КОЗЛОВ
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Бывшему заведующему отделению за взятки грозит до 15 лет тюрьмы.Бывшему заведующему отделению за взятки грозит до 15 лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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Сотрудники прокуратуры Левобережного района передали в суд уголовное дело в отношении 57-летнего бывшего заведующего отделением анестезиологии-реанимации Воронежской областной клинической больницы № 1. По данным регионального СК, он с 11 августа 2015-го по 10 января 2019 года он получил от 20 подчиненных взяток на общую сумму 6 миллионов рублей. Свою вину быстро уволенный начальник не признал.

Заведующему отделением давали деньги, чтобы он устанавливал увеличенный размер надбавок к окладу и давал возможность постоянно работать в плановых операционных залах, что также весьма существенно влияло на зарплату.

- Уголовное дело по ч. 2, п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере» будут рассматривать в Левобережном районном суде. Бывшему заведующему отделением грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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