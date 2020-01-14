2020-01-14T17:26:23+03:00
Общество

В Воронеже отключили отопление в детсаду и в жилом доме

Коммунальную аварию на улице Шишкова не могут устранить с утра 14 января
Юрий КОЗЛОВ
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В мэрии утверждают, что в детсаду поддерживают нормальную температуру.В мэрии утверждают, что в детсаду поддерживают нормальную температуру.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Без отопления с утра вторника, 14 января, остаются детский сад № 141 (улица Шишкова, 59) и жилой дом № 61 на той же улице. Случилась авария на участке квартальной теплосети.

- По нашим сведениям, в детсаду № 141, несмотря на отключение отопления, пока удается поддерживать температуру 20 – 22 градуса, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Ликвидацией аварии занимаются специалисты ПАО «Квадра». Первоначально коммунальщики предполагали починить трубу к 16.00, однако работы затянулись.

- Они осложнены тем, что место порыва находится под дорогой, и требуется больше времени на его устранение. Однако наши сотрудник делают все возможное, чтобы завершить ремонт как можно быстрее, - сообщили в ПАО «Квадра».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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