В "Боях за Воронеж" примут участие "Катюша" БМ 13 и бронеавтомобиль БА-64

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:58:09+03:00

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В Воронеже отметят 77-ю годовщину освобождения города от фашистов. Накануне памятной даты, 24 января, возложат венки и цветы к мемориалу на Чижовском плацдарме, к памятнику Славы, у музея-диорамы и других городских воинских захоронениях.

25 января в восемь утра в храмах пройдут богослужения и панихиды по воинам, погибшим в боях в 1942-1943 годов. В полдень в городском Дворце культуры начнется Урок мужества. Выставки, встречи пройдут в библиотеках и районных домах культуры.

А 26 января в 14.00 на набережной водохранилища напротив музея-диорамы начнется военно-историческая реконструкция «Бой за Воронеж». В ней примут участие более 300 реконструкторов из 33 военно-патриотических клубов 23 городов. В том числе приедут 30 реконструкторов из Италии.

На поле битвы зрители увидят технику и тяжелое вооружение - советский танк Т 70, реактивную установку "Катюша" БМ 13, бронеавтомобиль БА-64, противотанковую пушку 45 мм, полковую пушку, а также немецкие грузовой автомобиль "Опель Блиц", противотанковую пушку ПАК 36-37, пушку "Лейк 18", сообщили организаторы мероприятия, военно-патриотический клуб "Набат".

ИСТОЧНИК KP.RU