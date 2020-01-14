Родители умершей девочки взыскали с больницы под Воронежем 2,4 миллиона рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:41:08+03:00

Малышку лечили от ОРВИ, хотя на самом деле у нее была пневмония

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Аннинский районный суд Воронежской области вынес приговор по иску родителей умершей полуторагодовалой девочки к местной больнице.

Трагедия случилась в марте 2018 года. В Аннинскую больницу привезли девочку с высокой температурой. 50-летний врач скорой поставил диагноз ОРВИ, ввел ребенку жаропонижающее лекарство и отпустил домой. На следующий день девочку вновь привезли в больницу в еще более ухудшившемся состоянии. На этот раз поставили правильный диагноз: правосторонняя пневмония. Но драгоценное время было упущено: девочка умерла в реанимации.

Врача скорой осудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Впрочем, приговор был мягким – два года ограничения свободы.

Теперь перед судом пришлось отвечать и представителям больницы как юридического лица. Родители умершей девочки требовали в качестве компенсации морального вреда 6 миллионов рублей – по 3 каждому. Суд удовлетворил их иск частично. Больница обязана отдать 2,4 миллиона рублей – по 1,2 миллиона отцу и матери.

- Сумма эта складывается из двух частей. По 800 тысяч каждому из родителей больница должна выплатить непосредственно в качестве компенсации морального вреда. И еще по 400 тысяч – за отказ от добровольного возмещения ущерба, - пояснили в Аннинском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU