2020-01-14T16:41:08+03:00
Происшествия

Родители умершей девочки взыскали с больницы под Воронежем 2,4 миллиона рублей

Малышку лечили от ОРВИ, хотя на самом деле у нее была пневмония
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Неправильный диагноз врача скорой привел к смерти ребенка.Неправильный диагноз врача скорой привел к смерти ребенка.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Аннинский районный суд Воронежской области вынес приговор по иску родителей умершей полуторагодовалой девочки к местной больнице.

Трагедия случилась в марте 2018 года. В Аннинскую больницу привезли девочку с высокой температурой. 50-летний врач скорой поставил диагноз ОРВИ, ввел ребенку жаропонижающее лекарство и отпустил домой. На следующий день девочку вновь привезли в больницу в еще более ухудшившемся состоянии. На этот раз поставили правильный диагноз: правосторонняя пневмония. Но драгоценное время было упущено: девочка умерла в реанимации.

Врача скорой осудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Впрочем, приговор был мягким – два года ограничения свободы.

Теперь перед судом пришлось отвечать и представителям больницы как юридического лица. Родители умершей девочки требовали в качестве компенсации морального вреда 6 миллионов рублей – по 3 каждому. Суд удовлетворил их иск частично. Больница обязана отдать 2,4 миллиона рублей – по 1,2 миллиона отцу и матери.

- Сумма эта складывается из двух частей. По 800 тысяч каждому из родителей больница должна выплатить непосредственно в качестве компенсации морального вреда. И еще по 400 тысяч – за отказ от добровольного возмещения ущерба, - пояснили в Аннинском районном суде.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже отключили отопление в детсаду и в жилом доме
В "Боях за Воронеж" примут участие "Катюша" БМ 13 и бронеавтомобиль БА-64
Родители умершей девочки взыскали с больницы под Воронежем 2,4 миллиона рублей
Депутаты облдумы исполнили новогодние мечты воронежских детей
Члены банды, грабившей воронежские банки, получили почти 25 лет колонии на троих
Публикации «Комсомольской правды» вошли в число лучших в Воронеже по итогам года
В Воронеже украли ворота, которые защищали стройку от воров
В оставшемся без электричества микрорайоне Воронежа завершили ремонт
Строительная фирма в Воронеже задолжала свои сотрудникам более 2,5 млн рублей
Полуголая женщина из Воронежа в поезде швырнула свою 10-месячную дочь об лестницу
Экспозицию воронежского музея Есенина покажут в Константиново
В Воронеже официального перехода через ж/д пути на улице 9 Января не будет
В Воронеже задержали водителя, задолжавшего по штрафам 125 тыс рублей
В Воронеже на оживленной улице перестал работать светофор
За сутки аферисты обманули восьмерых жителей Воронежской области
В 2020-м питьевой водой обеспечат жителей еще двух поселков Воронежской области
В Ленинском районе Воронежа очистили от снега нагорные лестницы
В Воронеже пройдет экофест с гаражкой
Чиновники назвали адреса, где воронежцы смогут окунуться в прорубь
Житель Воронежской области, пойманный на машине без прав, пытался задобрить инспектора деньгами