Члены банды, грабившей воронежские банки, получили почти 25 лет колонии на троих

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:14:59+03:00

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Таловский суд отправил в колонию членов организованной группы, грабившей банки на территории Воронежской и Липецкой областей. Четверо жителей Воронежа в возрасте от 33 до 41 года в камуфляже и масках-балаклавах в период с ноября 2016 года по апрель 2017 года совершили серию хищений денежных средств из офисов финансовых организаций.

- Двое врывались в отделения банков, связывали скотчем сотрудниц и похищали из сейфов деньги. Помимо этого обвиняемые совершили крупную кражу из магазина табачных изделий в Воронеже. В общей сложности грабители похитили денег и товарно-материальных ценностей на сумму более 1,1 миллиона рублей. Задержали их с поличным во время совершения кражи. Двое из четверых обвиняемых скрылись от следственных органов, сбежав из под домашнего ареста, их экстрадировали впоследствии из Белоруссии, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Троим преступникам дали 9, 8,5 и 7 лет колонии строгого режима за участие в четырех нападениях. Четвертому соучастнику назначили 2 года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU