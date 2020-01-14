В Воронеже украли ворота, которые защищали стройку от воров

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:56:23+03:00

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Чтобы защитить от воров стройку, расположенную в Северном микрорайоне, там установили секционные ворота. Через короткое время произошла кража. Украли эти самые ворота... Собственник оценил стоимость ущерба в 100 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге опознали троих мужчин, которые уже имеют судимость. Им от 35 до 45 лет, у всех нет определенного места жительства.

В итоге подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции. Те рассказали, что сдали ворота в пункт приема металла. Деньги успели потратить. За кражу им грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU