В Воронеже официального перехода через ж/д пути на улице 9 Января не будет

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:52:27+03:00

Ремонт виадука породил много вопросов, пока остающихся без ответа. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэрия и РЖД отказали активисту Виталию Иванищеву в оборудовании этого места деревянными настилами и предупреждающими табличками

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В сообществе «Город и транспорт» появилась информация об отказе мэрии и РЖД оборудовать временный переход через пути в районе улицы 9 Января, где идет ремонт моста. Автором инициативы был активист Виталий Иванищев.

После начала реконструкции переправы у горожан, не желающих делать крюк в пять километров до перехода на Московском проспекте, осталась нелегальная тропа через железнодорожные пути. Не говоря уже о грязи (а мост обещают доделать только к началу лета, значит, идти все время придется по зимней и весенней распутице), идти здесь небезопасно из-за поездов.

Иванищев предполагал сделать эту тропку чуть более безопасной – установить деревянные настилы, повесить предостерегающие таблички. Понятно, что это как мертвому припарка, но хоть что-то. Однако и на эту малость в мэрии и РЖД не пошли.

В администрации города сослались на то, что проект одобрен без всякого перехода, и для автомобилистов сделали более удобной дорогу на проспекте Труда до поворота на Московский проспект. Иными словами, неофициально воронежцев делят на людей двух сортов: с машинами и без. Об интересах первых вроде как позаботились.

В РЖД же ссылаются на то, что оборудование такого перехода невозможно из-за плохой видимости в этом месте, возникшей все из-за того же ремонта моста.

Вот только в обоих ведомствах не думают, что (не дай Бог) произойдет несчастный случай, и кому-то за него придется отвечать. Невзирая на вышеперечисленные отговорки.

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ИСТОЧНИК KP.RU