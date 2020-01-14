2020-01-14T14:52:27+03:00
Общество

В Воронеже официального перехода через ж/д пути на улице 9 Января не будет

Мэрия и РЖД отказали активисту Виталию Иванищеву в оборудовании этого места деревянными настилами и предупреждающими табличками
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Ремонт виадука породил много вопросов, пока остающихся без ответа.Ремонт виадука породил много вопросов, пока остающихся без ответа.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
Изменить размер текста:

В сообществе «Город и транспорт» появилась информация об отказе мэрии и РЖД оборудовать временный переход через пути в районе улицы 9 Января, где идет ремонт моста. Автором инициативы был активист Виталий Иванищев.

После начала реконструкции переправы у горожан, не желающих делать крюк в пять километров до перехода на Московском проспекте, осталась нелегальная тропа через железнодорожные пути. Не говоря уже о грязи (а мост обещают доделать только к началу лета, значит, идти все время придется по зимней и весенней распутице), идти здесь небезопасно из-за поездов.

Иванищев предполагал сделать эту тропку чуть более безопасной – установить деревянные настилы, повесить предостерегающие таблички. Понятно, что это как мертвому припарка, но хоть что-то. Однако и на эту малость в мэрии и РЖД не пошли.

В администрации города сослались на то, что проект одобрен без всякого перехода, и для автомобилистов сделали более удобной дорогу на проспекте Труда до поворота на Московский проспект. Иными словами, неофициально воронежцев делят на людей двух сортов: с машинами и без. Об интересах первых вроде как позаботились.

В РЖД же ссылаются на то, что оборудование такого перехода невозможно из-за плохой видимости в этом месте, возникшей все из-за того же ремонта моста.

Вот только в обоих ведомствах не думают, что (не дай Бог) произойдет несчастный случай, и кому-то за него придется отвечать. Невзирая на вышеперечисленные отговорки.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже отключили отопление в детсаду и в жилом доме
В "Боях за Воронеж" примут участие "Катюша" БМ 13 и бронеавтомобиль БА-64
Родители умершей девочки взыскали с больницы под Воронежем 2,4 миллиона рублей
Депутаты облдумы исполнили новогодние мечты воронежских детей
Члены банды, грабившей воронежские банки, получили почти 25 лет колонии на троих
Публикации «Комсомольской правды» вошли в число лучших в Воронеже по итогам года
В Воронеже украли ворота, которые защищали стройку от воров
В оставшемся без электричества микрорайоне Воронежа завершили ремонт
Строительная фирма в Воронеже задолжала свои сотрудникам более 2,5 млн рублей
Полуголая женщина из Воронежа в поезде швырнула свою 10-месячную дочь об лестницу
Экспозицию воронежского музея Есенина покажут в Константиново
В Воронеже официального перехода через ж/д пути на улице 9 Января не будет
В Воронеже задержали водителя, задолжавшего по штрафам 125 тыс рублей
В Воронеже на оживленной улице перестал работать светофор
За сутки аферисты обманули восьмерых жителей Воронежской области
В 2020-м питьевой водой обеспечат жителей еще двух поселков Воронежской области
В Ленинском районе Воронежа очистили от снега нагорные лестницы
В Воронеже пройдет экофест с гаражкой
Чиновники назвали адреса, где воронежцы смогут окунуться в прорубь
Житель Воронежской области, пойманный на машине без прав, пытался задобрить инспектора деньгами