В Воронеже задержали водителя, задолжавшего по штрафам 125 тыс рублей
Днем 13 января на ул.Димитрова по камерам видеонаблюдения полицейские засекли автомобиль одного из нарушителей ПДД, который является также злостным должником по оплате штрафов. Водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер 150», 43-летний житель Новоусманского района, накопил задолженность по 87 штрафам (в основном за превышение максимально разрешенного скоростного режима) на общую сумму более 125 тысяч рублей.
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, а судебные приставы арестовали джип. На нарушителя составили 12 протоколов за уклонение от исполнения административного наказания. Машину вернули владельцу после того, как собственник автомобиля выплатил более 71 тысячи рублей - по 80 исполнительным производствам.
ИСТОЧНИК KP.RU