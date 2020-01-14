В Воронеже задержали водителя, задолжавшего по штрафам 125 тыс рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:29:32+03:00

Машину арестовали и вернули владельцу только после того, как он заплатил 71 тысячу

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Днем 13 января на ул.Димитрова по камерам видеонаблюдения полицейские засекли автомобиль одного из нарушителей ПДД, который является также злостным должником по оплате штрафов. Водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер 150», 43-летний житель Новоусманского района, накопил задолженность по 87 штрафам (в основном за превышение максимально разрешенного скоростного режима) на общую сумму более 125 тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, а судебные приставы арестовали джип. На нарушителя составили 12 протоколов за уклонение от исполнения административного наказания. Машину вернули владельцу после того, как собственник автомобиля выплатил более 71 тысячи рублей - по 80 исполнительным производствам.

ИСТОЧНИК KP.RU