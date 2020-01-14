За сутки аферисты обманули восьмерых жителей Воронежской области

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:59:07+03:00

Изменить размер текста: A A

За 13 января жертвами мошенников стали восемь жителей Воронежской области. Большинство потерпевших обманули дистанционно.

24-летняя жительница Воронежа попалась на старую байку аферистов с защитой банковской карты. Позвонивший девушке «сотрудник службы безопасности банка», сообщил, что автоматизированной системой зафиксирована попытка взлома ее карты, а чтобы обезопасить деньги, аферист попросил сообщить ему персональные данные. Неопытная девушка выложила информацию и лишилась 10 тысяч рублей.

Уж сколько раз твердили, что не никому нельзя сообщать банковские данные карты, в том числе сотрудникам финансовых учреждений, но, видимо, стоит повторить снова.

ИСТОЧНИК KP.RU