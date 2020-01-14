В 2020-м питьевой водой обеспечат жителей еще двух поселков Воронежской области

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:43:00+03:00

На эти цели из федерального центра выделили почти 50 млн

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По состоянию на январь 2020 года, на реализацию в Воронежской области мероприятий по региональному проекту «Чистая вода» выделено 69,7 млн рублей (из них 68,2 млн - средства федерального бюджета). Построены и реконструированы два крупных объекта питьевого водоснабжения - в Воробьевке и поселке Новотроицкий Таловского района. В итоге, доля населения Воронежской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, составляет 88,23%, отчитался руководитель департамента ЖКХ и энергетики области Максим Зацепин.

В 2020-м Воронежской области выделили лимиты финансирования из федерального бюджета в объеме 49,6 млн рублей на строительство двух объектов – системы водоснабжения в Перелешино Панинского района и станции водоподготовки в поселке Есипово Терновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU