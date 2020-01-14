2020-01-14T11:50:05+03:00
Общество

В Воронеже пройдет экофест с гаражкой

Горожане могут не только обменяться одеждой и обувью, но и сдать вторсырье, а также помочь неимущим крупами
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

18 января в Воронеже пройдет экофестиваль. В его программе выставка рисунков и эко-игры, экомаркет, зона экологического просвещения с мастер-классами, гаражка (где можно продать за небольшие деньги обувь и одежду в хорошем состоянии), дармарка (куда можно сдать ненужные многим, но пригодящиеся неимущим вещи), а также зона раздельного сбора вторсырья. Кроме стекла и пластика можно принести накопившийся электрохлам для дальнейшей утилизации. Активисты примут старые телевизоры, устаревшие компьютерные и системные блоки, мониторы, проводные или мобильные телефоны, плееры и музыкальные центры, фены, плойки, щипцы, пылесосы, электрочайники, блендеры и другую мелкую бытовую технику, зарядки, провода и батарейки.

В зону обмена вещами примут книги, детские игрушки и вещи, материалы для творчества, посуду, канцелярские товары, подарки, которые вам когда-то подарили, но они пылятся на полке, украшения, елочные игрушки и новогоднюю атрибутику.

Также на экофестивале пройдет благотворительный проект «Крупинка Добра», во время которого соберут крупы для кризисных семей.

- Пачка пшена или гречневой крупы для многих из нас не самая большая трата, а для ребенка вкусная и полезная каша – это прекрасный ужин и глубокий сытый сон. Это очень большая помощь для семей. Можно кроме крупы принести сахар, макаронные изделия, сухое печенье или любые консервы, - отмечают организаторы.

Экофестиваль пройдет на площадке 1900 (ул. Кольцовская 24д) с 12.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020-м питьевой водой обеспечат жителей еще двух поселков Воронежской области
В Ленинском районе Воронежа очистили от снега нагорные лестницы
В Воронеже пройдет экофест с гаражкой
Чиновники назвали адреса, где воронежцы смогут окунуться в прорубь
Житель Воронежской области, пойманный на машине без прав, пытался задобрить инспектора деньгами
В центре Воронежа "Лада Приора" сбила 19-летнюю девушку
Микрорайон Воронежа остался без света
В Воронеже аварийный дом может рухнуть при реконструкции виадука
В Воронеже создали проект "Классная драма" для помощи проблемным подросткам
В Воронеже отменили гастроли шоу "Танцы"
В Воронеже продлят работу площади Ленина в следующий Новый год
80,5 миллионов рублей собрали в Воронеже на губернаторском балу
Найденный на скамейке телефон привел жителя Воронежской области в суд
Разбирают уже третий пролет воронежского виадука
Центр Воронежа замер в серьезных пробках
В Воронеже на козырьке подъезда нашли тело 19-летнего парня
Пострадавший после покушения глава района Воронежской области лечится под двойной охраной
Больше 100 тысяч жителей Воронежской области переболели ОРВИ
В Воронежской области вызволяли из снежного плена загруженную фуру
В Воронеже пропала пенсионерка, вышедшая из дома в одном свитере
Солдатам, украшавшим новогоднюю площадь Ленина в Воронеже, укрепят руки и сапоги
Под Воронежем мужчину посадили на полгода за долги по алиментам
В Воронеже ликвидировали 19 несанкционированных елочных базара
В Воронежской области рост заболеваемости гриппом ожидается в конце января
На Крещение воронежцам подготовят девять мест для купания