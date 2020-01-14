В Воронеже пройдет экофест с гаражкой

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:50:05+03:00

Горожане могут не только обменяться одеждой и обувью, но и сдать вторсырье, а также помочь неимущим крупами

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18 января в Воронеже пройдет экофестиваль. В его программе выставка рисунков и эко-игры, экомаркет, зона экологического просвещения с мастер-классами, гаражка (где можно продать за небольшие деньги обувь и одежду в хорошем состоянии), дармарка (куда можно сдать ненужные многим, но пригодящиеся неимущим вещи), а также зона раздельного сбора вторсырья. Кроме стекла и пластика можно принести накопившийся электрохлам для дальнейшей утилизации. Активисты примут старые телевизоры, устаревшие компьютерные и системные блоки, мониторы, проводные или мобильные телефоны, плееры и музыкальные центры, фены, плойки, щипцы, пылесосы, электрочайники, блендеры и другую мелкую бытовую технику, зарядки, провода и батарейки.

В зону обмена вещами примут книги, детские игрушки и вещи, материалы для творчества, посуду, канцелярские товары, подарки, которые вам когда-то подарили, но они пылятся на полке, украшения, елочные игрушки и новогоднюю атрибутику.

Также на экофестивале пройдет благотворительный проект «Крупинка Добра», во время которого соберут крупы для кризисных семей.

- Пачка пшена или гречневой крупы для многих из нас не самая большая трата, а для ребенка вкусная и полезная каша – это прекрасный ужин и глубокий сытый сон. Это очень большая помощь для семей. Можно кроме крупы принести сахар, макаронные изделия, сухое печенье или любые консервы, - отмечают организаторы.

Экофестиваль пройдет на площадке 1900 (ул. Кольцовская 24д) с 12.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU