В Воронеже аварийный дом может рухнуть при реконструкции виадука

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:23:10+03:00

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Воронежцы опасаются, что реконструкция путепровода на 9 января, может спровоцировать обрушение аварийного дома на ул.Питомник, 21 (это буквально в ста метрах от виадука).

Двухэтажный многоквартирный дом в удручающем состоянии: кровля пришла в негодность, несущие стены покрыты сетью видимых трещин и разваливаются на глазах, в квартирах холодно и не бывает воды. Дом построен в 1937-м, благодаря соседству с железнодорожным узлом и путепроводом несущие конструкции испытывали значительную вибрационную нагрузку, около 10 лет назад дом практически полностью пришел в негодность, говорят жильцы, а в 2016-м это подтвердила строительно-техническая экспертиза, признав двухэтажное здание и коммунальные коммуникации аварийными.

- Внешние и внутренние стены усеяны десятками сквозных трещин, они тянутся от фундамента до кровли. Углы с двух сторон начали отваливаться, держатся на монтажной пене и честном слове. Из-за щелей в большинстве квартир, в которых выживают 12 семей, холодно. На втором этаже вода еле течет, отказываются работать стиральные машины, водонагревательные колонки. А кровля, наоборот, течет по всей площади. В ливни здание промокает насквозь, - рассказал активист регионального отделения ОНФ в Воронежской области Алексей Бурданцев. - Здесь все буквально кричит о том, что здание надо расселять как можно быстрее.

Воронежцы считают, что дополнительная вибрационная нагрузка на грунт при реконструкции виадука может сыграть роль детонатора и спровоцировать разрушение несущих стен аварийной двухэтажки. И просят власти включить непригодный для проживания дом в программу переселения граждан из аварийного жилья во внеочередном порядке.

По данным мэрии, в муниципальную программу расселения включены те дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. А дом на ул.Питомник, 21 признали таковым уже после - в феврале 2017-го. Пока управляющая компания проводит поддерживающий ремонт общего имущества дома.

- Администрация города готова в случае необходимости временно предоставить жителям дома муниципальные жилые помещения из числа маневренного фонда до решения вопроса о предоставлении постоянного жилья, - отметили в пресс-службе мэрии. - Городская администрация готовит предложение в Минстрой РФ о возможности включения в программу расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, при условии досрочной реализации действующей программы.

ИСТОЧНИК KP.RU