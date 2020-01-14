В Воронеже отменили гастроли шоу "Танцы"

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:09:52+03:00

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В Воронеже не состоятся гастроли шоу «Танцы на ТНТ. Новое поколение», планировавшиеся на 17 февраля в Event-Hall. Промоутеры сообщили об отмене представления по причинам, не зависящим от организаторов.

Воронежцы, успевшие купить билеты, могут сдать их по месту приобретения. При себе обязательно иметь билет, чек и паспорт (при оплате наличными).

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ИСТОЧНИК KP.RU