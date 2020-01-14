2020-01-14T08:30:06+03:00
Общество

В Воронеже продлят работу площади Ленина в следующий Новый год

В мэрии учли пожелания горожан
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Эксперимент по встрече Нового года на главной площади города в мэрии признали успешным (бой курантов у главной елки услышали около 5 000 человек), поэтому его собираются повторить и в следующем году. При этом чиновники учтут недовольство воронежцев закрытием площади Ленина в час ночи. Напомним, в соцсетях разгорелся целый скандал: многие не смогли попасть к елке и декорациям в силе сказки «Щелкунчик» после полуночи – в час охрана попросила горожан с площади из-за того, что ее нужно было убирать коммунальщикам.

В итоге приняли решение пересмотреть режим работы площади в праздничные дни.

- Скорее всего, останется формат встречи Нового года на площади. Культурная программа по длительности останется прежней. Но будет продлено время работы площади до четырех или шести часов утра, чтобы горожане, встретившие праздник дома, могли его отметить после и на площади, - отметил руководитель управления культуры мэрии Воронежа Андрей Харитонов.

Городские власти проработают вопрос продления работы площади – с целью увеличения количества охранников для обеспечения порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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