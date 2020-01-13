Найденный на скамейке телефон привел жителя Воронежской области в суд
Мужчина из Семилукского района пойдет под суд после того, как списал деньги с чужого счета. В его отношении завели дело по статье "Кража". Максимальная ответственность - до шести лет заключения.
Как рассказали в районном суде, мужчина пришел на остановку общественного транспорта и увидел на скамейке мобильный телефон. Он взял его и легко разблокировал - пароля не было. Потом взял и набрал короткую комбинацию, которая позволяет сделать мобильный перевод. Чужие 3500 рублей перебросил на свой счет. Знал бы он, к каким это приведет проблемам...
Владелец телефона, само собой, пропажу денег обнаружил. Полицейские быстро выяснили, на чей счет они ушли. Завтра, 14 января, мужчину будут судить.
ИСТОЧНИК KP.RU