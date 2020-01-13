2020-01-13T20:02:19+03:00
Происшествия

Найденный на скамейке телефон привел жителя Воронежской области в суд

Хитрец списал деньги с помощью короткой команды "мобильного банка"
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Владелец телефона теперь точно будет пользоваться паролем или датчиком отпечатка пальца.Владелец телефона теперь точно будет пользоваться паролем или датчиком отпечатка пальца.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Мужчина из Семилукского района пойдет под суд после того, как списал деньги с чужого счета. В его отношении завели дело по статье "Кража". Максимальная ответственность - до шести лет заключения.

Как рассказали в районном суде, мужчина пришел на остановку общественного транспорта и увидел на скамейке мобильный телефон. Он взял его и легко разблокировал - пароля не было. Потом взял и набрал короткую комбинацию, которая позволяет сделать мобильный перевод. Чужие 3500 рублей перебросил на свой счет. Знал бы он, к каким это приведет проблемам...

Владелец телефона, само собой, пропажу денег обнаружил. Полицейские быстро выяснили, на чей счет они ушли. Завтра, 14 января, мужчину будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Найденный на скамейке телефон привел жителя Воронежской области в суд
Разбирают уже третий пролет воронежского виадука
Центр Воронежа замер в серьезных пробках
В Воронеже на козырьке подъезда нашли тело 19-летнего парня
Пострадавший после покушения глава района Воронежской области лечится под двойной охраной
Больше 100 тысяч жителей Воронежской области переболели ОРВИ
В Воронежской области вызволяли из снежного плена загруженную фуру
В Воронеже пропала пенсионерка, вышедшая из дома в одном свитере
Солдатам, украшавшим новогоднюю площадь Ленина в Воронеже, укрепят руки и сапоги
Под Воронежем мужчину посадили на полгода за долги по алиментам
В Воронеже ликвидировали 19 несанкционированных елочных базара
В Воронежской области рост заболеваемости гриппом ожидается в конце января
На Крещение воронежцам подготовят девять мест для купания