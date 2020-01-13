Центр Воронежа замер в серьезных пробках

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:53:57+03:00

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7 баллов - именно такой уровень заторов в Воронеже показывает сервис "Яндекс.Пробки" на момент написания заметки. Самая сложная ситуация - в центре города.

В обе стороны намертво стоит Плехановская от Кольцовской до Заставы. Скорость движения не превышает 3 км/ч. Проспект Революции и улица Ленина стоят от "Пролетария" до пожарной части у "Работницы".

В левобережной части Воронежа ситуация гораздо проще. Существенные заторы отмечены только на улице Переверткина и Ленинском проспекте по направлению от улицы Минской к улице Остужева.

ИСТОЧНИК KP.RU