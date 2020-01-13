2020-01-13T17:56:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области вызволяли из снежного плена загруженную фуру

Большегруз съехал в кювет
Виктор ПАВЛОВ
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11 января полицейским поступил вызов из Хохольского района. Водитель, проезжавший по трассе "Воронеж-Острогожск", заметил съехавшую с дороги фуру. На место направили экипаж ДПС.

Как выяснилось, дальнобойщик из Ростовской области не справился с управлением. Большегруз МАН с полуприцепом, загруженном 20 тоннами сельскохозяйственных удобрений, съехал в кювет.

Чтобы вызволить машину из плена, понадобилась не только спецтехника, но и два автомобиля ГИБДД. Инспекторы перекрыли дорожное движение. Затем удобрения манипулятором перегрузили в другую машину. После этого грузовик с помощью подъемного крана и особого эвакуатора вернули на дорогу. Водитель выразил слова благодарности полицейским, которые не оставили его в беде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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