2020-01-13T17:48:08+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала пенсионерка, вышедшая из дома в одном свитере

Женщина нуждается в медицинской помощи
Юрий КОЗЛОВ
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Людмилы Васильевны нет дома уже девять суток.Людмилы Васильевны нет дома уже девять суток.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 65-летней Людмилы Измайловой. Людмила Васильевна вышла из своего дома на улице 121 Стрелковой Дивизии 4 января и до сих пор не вернулась. Женщина нуждается в помощи врачей.

Приметы Людмилы Измайловой: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, седые волосы, серые глаза. Была одет в синий свитер, зеленую юбку, обута в темные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Людмила Васильевна, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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