Солдатам, украшавшим новогоднюю площадь Ленина в Воронеже, укрепят руки и сапоги
Организаторы массовых мероприятий и оформители площади Ленина подвели итоги новогодних гуляний и сделали выводы.
- После 19 января начнется демонтаж декораций на площади Ленина, - рассказал руководитель городского управления культуры Андрей Васильевич. – Часть из них отправят на склад. Другую часть, которая получила повреждения – на ремонт. Подрядчик дает на свою продукцию годовую гарантию.
По словам Харитонова, самые большие повреждения получили оловянные солдаты. Из-за огромного количества горожан, желающих сфотографироваться с фигурами, у них оказались отломаны руки и стоптаны сапоги.
- Учитывая это обстоятельство, решено рассмотреть возможность выполнения этих элементов фигур из других более прочных материалов, - отметил Харитонов.
Напомним, декорации площади Ленина, выполненные подрядчиком за 23 миллиона рублей в конце 2019 года, будут использоваться повторно для украшения мест массовых гуляний в будущем.
ИСТОЧНИК KP.RU