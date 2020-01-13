Солдатам, украшавшим новогоднюю площадь Ленина в Воронеже, укрепят руки и сапоги

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:21:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Организаторы массовых мероприятий и оформители площади Ленина подвели итоги новогодних гуляний и сделали выводы.

- После 19 января начнется демонтаж декораций на площади Ленина, - рассказал руководитель городского управления культуры Андрей Васильевич. – Часть из них отправят на склад. Другую часть, которая получила повреждения – на ремонт. Подрядчик дает на свою продукцию годовую гарантию.

По словам Харитонова, самые большие повреждения получили оловянные солдаты. Из-за огромного количества горожан, желающих сфотографироваться с фигурами, у них оказались отломаны руки и стоптаны сапоги.

- Учитывая это обстоятельство, решено рассмотреть возможность выполнения этих элементов фигур из других более прочных материалов, - отметил Харитонов.

Напомним, декорации площади Ленина, выполненные подрядчиком за 23 миллиона рублей в конце 2019 года, будут использоваться повторно для украшения мест массовых гуляний в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU